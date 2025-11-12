Дагестанец на танке перебрался по канатам с одной горы на другую

Дагестанский канатоходец совершил трюк на танке в горах

Дагестанский канатоходец Камиль Мамаев перебрался с одной горы на другую на танке. Об этом сообщает Mash Gor.

На идею его вдохновила годовщина Великой Победы, Мамаев готовился к трюку всего пару недель. «Меня называют генератором идей, у меня их гора. Трюк с танком оказался очень серьезным», — рассказал канатоходец, объяснив, что было непросто одинаково натянуть два троса и провести их на одной и той же высоте.

Ранее сообщалось, что в Дагестане канатоходец прошел между многоэтажными домами недалеко от набережной в Дербенте.