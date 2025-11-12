Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:33, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Девушка элегантно отомстила соседке за невыносимый храп

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Adorable-Calendar-19 рассказа о том, как отомстила соседке за ее невыносимо громкий храп. По словам девушки, они были вынуждены делать каюту на круизном лайнере, где они обе работали.

«Творческий состав сам выбирает себе соседей по каюте, и эта девушка никогда не говорила мне, что она храпит, да еще и очень громко. Я пробовала беруши, но они не помогли. У меня большие полноразмерные наушники, и я слушала музыку, но сквозь нее все равно слышала и храп соседки. Я слышала его даже сквозь шум швартующегося корабля, хотя наша каюта находится рядом с якорем, поэтому там было очень громко», — написала автор.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
«Я вас сажала и буду сажать!» Рецидивист решил свести счеты с российской судьей. Как жажда мести привела его к пожизненному сроку?
«Я вас сажала и буду сажать!»Рецидивист решил свести счеты с российской судьей. Как жажда мести привела его к пожизненному сроку?
12 апреля 2025
«Я втащил ему что было сил» Обидные слова, удар в колено и порванные связки. Какой была самая яркая месть в истории футбола?
«Я втащил ему что было сил»Обидные слова, удар в колено и порванные связки. Какой была самая яркая месть в истории футбола?
13 октября 2025

Девушка добавила, что из-за рабочего графика у нее оставалось лишь около шести часов на сон, однако вместо восстановления сил она еженощно слушала храп соседки. Та отмахнулась от жалоб автора, сочтя их простым капризом. Администрация лайнера тоже не стала помогать рассказчице и отказалась расселять девушек, так как это допустимо лишь в исключительных случаях.

«И тогда я решила записать ее храп, а на следующий день, когда она решила вздремнуть во время обеденного перерыва в каюте для отдыха, я включила запись. Она тут же вскочила и посмотрела на меня как на сумасшедшую, потребовав выключить аудио. Я ответила: "Это твой храп и, раз уж ты не считаешь его чем-то значительным, так почему я должна полагать иначе?"» — написала автор.

Так продолжалось еще несколько дней, после чего храпящая соседка пожаловалась на Adorable-Calendar-19 администрации. В итоге менеджеры были вынуждены расселить девушек по разным каютам, чтобы не усугублять конфликт.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о мести, которую он придумал для своего соседа по квартире, когда учился в колледже. Идея молодого человека вызвала восхищение других посетителей площадки.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости