Дочь российской певицы снимется в бразильском сериале

Дочь певицы Славы Александра Морозова получила роль в бразильском сериале

Дочь певицы Славы Александра Морозова получила роль в бразильском сериале после участия в шоу «Выживалити. Наследники» в Таиланде. Об этом сообщает mk.ru.

Как сообщает издание, сюжет проекта рассказывает о спасшихся после крушения круизного лайнера героях, которые оказываются на затерянном острове. Морозовой досталась роль ученой-океанолога по имени Лиза.

«Шоу стало для меня трамплином к такой возможности. Теперь я с нетерпением жду погружения в новую культуру, а также работу с бразильскими коллегами», — говорит она

Известно, что съемки стартуют в 2026 году и пройдут на локациях в Бразилии, на островах Тихого океана. Сейчас Александра изучает португальский язык, готовясь к роли.

