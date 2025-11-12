Культура
14:31, 12 ноября 2025Культура

Певица Слава сообщила о своем диагнозе

Певица Слава сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, сообщила, что у нее диагностировали биполярное расстройство. Слова исполнительницы передает «Пятый канал».

По словам Сланевской, она решила обратиться к психотерапевту по совету своей коллеги и подруги Лолиты Милявской. Врач, которого порекомендовала Лолита, диагностировал у Славы биполярное расстройство и назначил лечение. Артистке также порекомендовали меньше работать и бережнее относиться к своему здоровью.

Слава отметила, что именно по этой причине решила продать квартиры в Москве. «Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где у меня бы не ехала крыша», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Слава решила избавиться от роскошной квартиры в столице. Певица опубликовала видео с интерьером жилья и предложила желающим купить объект. Точную цену она не назвала, но отметила, что сумма немаленькая. При этом приехать на просмотр нельзя — только купить сразу.

