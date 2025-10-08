Экономика
12:47, 8 октября 2025

Певица Слава захотела избавиться от роскошной квартиры в Москве

Певица Слава выставила на продажу элитную квартиру в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) решила избавиться от роскошной квартиры в Москве. Она выставила жилье на продажу, сообщив об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Слава опубликовала видео с интерьером жилья и предложила желающим купить объект. Точную цену артистка не назвала, но отметила, что сумма немаленькая. При этом приехать на просмотр нельзя — только купить сразу.

«Раньше хотела любоваться видами, заниматься интимом с зеркальным потолком. Теперь все изменилось», — заявила певица. По ее словам, теперь нет людей, с которыми она хотела бы проводить время в этой квартире.

Интерьер жилья оформлен в светлых тонах с яркими акцентами — красными и синими. Из отличий можно выделить большое количество бархатных элементов, зеркальных поверхностей, окон в пол и душевую необычной формы.

Ранее Слава рассказала о предательстве близких людей. Она обвинила в некрасивом поведении своих коллег и родных, признавшись, что их поступки заставляют ее плакать.

