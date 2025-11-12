Наука и техника
Экипажи «Союза МС‑28» прибыли на Байконур

«Роскосмос»: Основной и дублирующий экипажи МКС-74 прибыли на Байконур
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Основной и дублирующий экипажи предстоящей миссии МКС-74 прибыли на космодром Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Экипажи разместились в учебно‑тренировочном центре, где в течение двух недель будут проходить подготовку к космическому полету.

Сегодня, 12 ноября, у членов экипажа должна состояться первая «примерка» пилотируемого корабля «Союз МС‑28», на котором они отправятся к Международной космической станции (МКС).

Ранее госкорпорация сообщила, что корабль «Союз МС-28» запустят 27 ноября, а его миссия продлится 242 суток.

Основной экипаж 74-й экспедиции на МКС включает космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса. Дублирующий — космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину и астронавта Анила Менона.

