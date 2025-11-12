Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 12 ноября 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины посоветовал «кошельку» Зеленского не прятаться

Азаров: Сбежавшему с Украины Миндичу лучше оставаться на виду и не прятаться
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, лучше не прятаться. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он посоветовал Миндичу оставаться на виду, так как тот является ключевой фигурой, которую «могут устранить». По мнению Азарова, к расследованию уже подключили ФБР.

Миндич покинул Украину накануне обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в его квартире и бежал в Израиль. Работа в отношении бизнесмена ведется уже более полугода, считает Азаров.

«Потому что никто не подписал бы ордер на обыск у этого Миндича, если бы не было достаточно материалов под это дело. То есть дело подходит уже к финалу. Конечно, в финале этого Миндича должны задержать», — отметил эксперт.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев назвал обыски у Миндича инструментом давления на Зеленского. По его мнению, таким образом украинского лидера пытаются «вернуть в нужное русло».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава озвучила свой диагноз

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Раскрыта полезная привычка для зимних обеденных перерывов

    В Банке России опровергли начало в стране рецессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости