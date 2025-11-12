Экс-премьер Украины посоветовал «кошельку» Зеленского не прятаться

Азаров: Сбежавшему с Украины Миндичу лучше оставаться на виду и не прятаться

Бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, лучше не прятаться. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он посоветовал Миндичу оставаться на виду, так как тот является ключевой фигурой, которую «могут устранить». По мнению Азарова, к расследованию уже подключили ФБР.

Миндич покинул Украину накануне обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в его квартире и бежал в Израиль. Работа в отношении бизнесмена ведется уже более полугода, считает Азаров.

«Потому что никто не подписал бы ордер на обыск у этого Миндича, если бы не было достаточно материалов под это дело. То есть дело подходит уже к финалу. Конечно, в финале этого Миндича должны задержать», — отметил эксперт.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев назвал обыски у Миндича инструментом давления на Зеленского. По его мнению, таким образом украинского лидера пытаются «вернуть в нужное русло».