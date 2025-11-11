Бывший СССР
Стали известны подробности о бегстве «кошелька» Зеленского с Украины

Нардеп Гончаренко: Миндич выехал с Украины по паспорту Израиля
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Основатель продюсерской студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, выехал с Украины по паспорту Израиля. Подробности бегства бизнесмена из страны сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля», — заявил нардеп.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Она была направлена на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости сделок.

Ранее сообщалось, что Миндич покинул Украину накануне обысков НАБУ в его квартире. По информации прессы, бизнесмен бежал в Израиль.

