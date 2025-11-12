Забота о себе
14:28, 12 ноября 2025Забота о себе

Раскрыта полезная привычка для зимних обеденных перерывов

Huffington Post: В холода нужно подставлять лицо или руки солнцу на 10 минут
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Специалист по охране труда из Великобритании Брениг Мур посоветовал внедрить одну привычку, связанную с обеденными перерывами зимой. Ее эксперт раскрыл в беседе с изданием Huffington Post.

Мур отметил, что в соответствии с рекомендацией Королевского общества остеопороза необходимо ежедневно с 11 утра до 15 часов дня подставлять лицо и руки солнцу примерно на 10 минут. В связи с этим специалист посоветовал во время обеденного перерыва отправляться на 15-минутную прогулку. Он заверил, что такая привычка поможет улучшить настроение и стать энергичнее.

«В короткие световые дни естественный цикл бодрствования и сна организма нарушен. Даже 15 минут на свежем воздухе помогут избежать послеобеденного спада, который приводит к ошибкам, стрессу и эмоциональному выгоранию», — уверен он.

Специалист добавил, что, если человек ведет малоподвижный образ жизни, в холодное время года это оказывает сильное негативное влияние на суставы. «Холодная погода нагружает мышцы и суставы, и это усугубляется тем, что вы целый день сидите в одном и том же офисном кресле. Разминка в полдень улучшает осанку и уменьшает боли, которые приводят к долгосрочным проблемам», — добавил Мур.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты приводят к отекам. Людям с такой проблемой она порекомендовала отказаться от соленых огурцов.

