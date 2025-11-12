ФСБ разоблачила поставщика арестантов в российском СИЗО

В Чите проносившему запрещенные предметы заключенным сотруднику СИЗО дали 6 лет

В Забайкальском крае к шести годам колонии приговорили сотрудника местного СИЗО. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, сотрудник за взятки поставлял арестантам различные запрещенные предметы, получая за это взятки. Зафиксировано 34 эпизода преступной деятельности. Уголовное дело в отношении осужденного расследовалось по статьям о получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

