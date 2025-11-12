Германия нашла способ расторгнуть контракт по «Ямал СПГ»

Merkur: Германская SEFE может разорвать сделку по «Ямал СПГ», объявив форс-мажор

Решение Евросоюза (ЕС) об отказе от энергоносителей из России и 19-й пакет санкций дают компании SEFE, которая до национализации правительством Германии называлась Gazprom Germania и была дочерней структурой «Газпрома», возможность объявить форс-мажор и разорвать контракт по «Ямал СПГ». Об этом пишет немецкое издание Münchner Merkur.

Отмечается, что в контракте по поставкам газа есть пункт о том, что германская компания обязана платить, даже если прекратит импорт. Однако в Министерстве экономики и энергетики Германии уверены, что решение ЕС об отказе энергоносителей из России и новые санкции дают возможность не выполнять обязательства.

«Газпром» прекратил свое участие в Gazprom Germania (ныне SEFE) и всех принадлежащих ей активах в конце марта 2022 года. В феврале 2024 года Россия продлила разрешение на поставку SEFE 2,9 млн тонн сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» ежегодно. Контракт рассчитан до конца 2040 года.

Ранее стало известно, что Великобритания собирается ввести запрет на услуги по морской перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ).