Известный ведущий рассказал об уходе за неизлечимо больной женой

Ведущий Лено заявил, что ему нравится заботиться о больной деменцией женой

Известный американский телеведущий и стендап-комик Джей Лено заявил, что ему нравится ухаживать за женой Мэвис, которая больна деменцией. Об этом пишет People.

«Да, моя жена борется с деменцией и все такое, но это ведь не рак. Это не опухоль. Так что я наслаждаюсь тем, что забочусь о ней», — сказал Лено.

По словам ведущего, он не считает уход за супругой, у которой нашли неизлечимую болезнь, полноценной работой. Он подчеркнул, что ему нравится проводить время в компании жены и им хорошо вместе.

«Впереди будет парочка непростых лет. (...) Но все нормально, все не так ужасно», — добавил он.

Перед этим врач Татьяна Шаповаленко назвала тревожные признаки, которые могут указывать на деменцию. В частности, по словам доктора, стоит насторожиться, если близкий человек забывает, как пользоваться привычными ему бытовыми приборами или теряется в знакомом ему месте.