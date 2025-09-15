Россиянам назвали указывающие на деменцию очень тревожные звонки

Врач Шаповаленко: При деменции человек забывает, как пользоваться телефоном

Врач Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» тревожные признаки, которые могут указывать на деменцию. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Когда надо насторожиться и насторожиться всерьез? Человек забывает, как пользоваться телефоном. Первый очень тревожный звонок. Забывает выключить газ, забывает как пользоваться плитой, микроволновкой, на какие кнопки нажимать», — перечислила их специалистка.

Кроме того, при деменции человек не может вспомнить, как чистить зубы, или теряется в знакомом ему месте, добавила Шаповаленко. Также, по ее словам, на заболевание указывает небрежность и неряшливость в одежде.

