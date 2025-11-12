Коллега Гурченко по фильму «Любовь и голуби» рассказала о влиянии артистки на ее жизнь

Актриса Лада Сизоненко: Людмила Гурченко переживала из-за своей худобы в детстве

Актриса Лада Сизоненко, известная своей ролью в фильме «Любовь и голуби», рассказала о работе с Людмилой Гурченко. Об этом она сообщила в интервью «Газете.Ru».

По словам Сизоненко, Гурченко говорила ей, что всегда старалась держать спину, «потому что она должна быть прямая, потому что это очень красиво». Также артистка рассказала, что в подростковом возрасте Гурченко переживала из-за сильной худобы, так как в послевоенное время это было не в моде.

«Она говорила, что была тощая. Тогда считалось, чем полнее, тем лучше. Это было модно, значит, женщина здоровая. Она даже надевала три пары чулок, чтобы хоть ноги были потолще. Но она верила в себя, добивалась, "лезла" — это боец!» — поделилась Сизоненко.

