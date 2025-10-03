Ценности
Памелу Андерсон сравнили с Людмилой Гурченко из-за нового имиджа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aitor Rosas Sune / WWD via Getty Images

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда «Спасателей Малибу» поделилась новыми фото с новой прической. На размещенных кадрах видно, что она сделала стрижку «боб» и перекрасилась в светло-рыжий.

Русскоязычные подписчики сравнили Андерсон с советской актрисой Людмилой Гурченко из-за обновленной стрижки. «Гурченко», «Правда похожа на Гурченко», «Почему Памела теперь напоминает мне Людмилу Гурченко?» — высказывались они в комментариях под публикацией.

В августе Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий.

