Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:22, 8 августа 2025Ценности

Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий

Мария Винар

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий. Соответствующее интервью публикует журнал Glamour.

«Свидание? Боже мой, свидание! Даже не знаю. Тренч, под ним ничего, кроме украшений Pandora. Доступно и весело», — с иронией отметила 58-летняя звезда «Спасателей Малибу», которую недавно заподозрили в романе с 73-летним актером Лиамом Нисоном.

Кроме того, в разговоре с журналистами Андерсон призналась, что начала принимать свой возраст и естественную внешность. «Я не планировала не краситься в качестве политического заявления, но рада, что это находит отклик. Я сделала это просто для себя, чтобы я могла выйти из этого безумного состояния», — подчеркнула знаменитость.

В июне Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    «Москву-Сити» забили до отказа

    Туристы застряли на высоте после обрыва канатной дороги на российском курорте

    Обвиняемый в мошенничестве российский адвокат сделал заявление в суде

    У фитнес-батончиков обнаружилась скрытая опасность

    США отказались признавать Палестину и заявили о необходимости уничтожения ХАМАС

    Названый положенцем от вора в законе Шишкана высказался о своем криминальном статусе

    Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий

    В Банке России заявили об отсутствии дефляции

    Российскую скрипачку наказали за спонсирование экстремистской организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости