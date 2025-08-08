Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий. Соответствующее интервью публикует журнал Glamour.

«Свидание? Боже мой, свидание! Даже не знаю. Тренч, под ним ничего, кроме украшений Pandora. Доступно и весело», — с иронией отметила 58-летняя звезда «Спасателей Малибу», которую недавно заподозрили в романе с 73-летним актером Лиамом Нисоном.

Кроме того, в разговоре с журналистами Андерсон призналась, что начала принимать свой возраст и естественную внешность. «Я не планировала не краситься в качестве политического заявления, но рада, что это находит отклик. Я сделала это просто для себя, чтобы я могла выйти из этого безумного состояния», — подчеркнула знаменитость.

В июне Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой».