Крупнейший лоукостер Азии захотел запустить прямые рейсы в Россию

Авиакомпания AirAsia планирует запустить прямые рейсы в Россию
Алина Черненко

Фото: Vincent Thian / AP

Крупнейший лоукостер Азии AirAsia захотел запустить прямые рейсы в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления авиакомпании Тони Фернандеса.

Глава перевозчика заявил, что сейчас его команда работает со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты. Уточняется, что AirAsia планирует начать выполнять прямые рейсы из столицы Таиланда Бангкока в Москву в течение шести месяцев.

Фернандес также подчеркнул, что авиакомпания видит высокий потенциал для развития туризма между Россией и Юго-Восточной Азией, рассчитывает на взаимный интерес путешественников и намерена активно продвигать российское направление среди жителей региона.

Ранее еще одна иностранная авиакомпания, Malaysia Airlines, пожелала летать в Россию. Перевозчик популярен у россиян — более 70 процентов пассажиропотока обеспечивают ей стыковочные перелеты.

