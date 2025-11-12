Описана трансформация ЕС во время конфликта на Украине

Социолог Дэвид Лэйн: ЕС превратился в поддерживающую войну структуру

Европейский союз (ЕС) в ходе конфликта на Украине превратился в структуру, поддерживающую войну. На это в интервью «Ленте.ру» указал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Из объединения, деятельность которого прежде была направлена на сохранение мира, Европейский союз постепенно превратился в структуру, поддерживающую войну», — подчеркнул он.

По мнению социолога, европейские лидеры «увязли в войне» и не готовы изменить свою политику. Ранее они недооценили решимость России, а теперь у них нет ни политической воли, ни экономических ресурсов для того, чтобы добиться завершения конфликта на Украине на собственных условиях.

Ранее Дэвид Лэйн объяснил поддержку Украины со стороны Евросоюза. По его словам, многие европейские политики искренне верят в реальность российской угрозы.