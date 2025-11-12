Мир
06:00, 12 ноября 2025МирЭксклюзив

Описана трансформация ЕС во время конфликта на Украине

Социолог Дэвид Лэйн: ЕС превратился в поддерживающую войну структуру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) в ходе конфликта на Украине превратился в структуру, поддерживающую войну. На это в интервью «Ленте.ру» указал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Из объединения, деятельность которого прежде была направлена на сохранение мира, Европейский союз постепенно превратился в структуру, поддерживающую войну», — подчеркнул он.

По мнению социолога, европейские лидеры «увязли в войне» и не готовы изменить свою политику. Ранее они недооценили решимость России, а теперь у них нет ни политической воли, ни экономических ресурсов для того, чтобы добиться завершения конфликта на Украине на собственных условиях.

Ранее Дэвид Лэйн объяснил поддержку Украины со стороны Евросоюза. По его словам, многие европейские политики искренне верят в реальность российской угрозы.

Все новости