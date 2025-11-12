Интернет и СМИ
Малышева раскрыла один личный запрет на всю жизнь

Врач Малышева заявила, что из-за запрета матери всю жизнь не ест сырое мясо
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Freepik

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о личном запрете, который она соблюдает всю жизнь. Выпуск с рассказом специалистки доступен на сайте телеканала.

В программе обсуждалось, насколько безопасно есть недожаренное мясо, например, стейки с кровью. Малышева рассказала, что никогда не употребляет их в пищу из-за возможных рисков.

«Моя мама была детским инфекционистом. Вот у нас на сырое мясо был запрет. Он со мной остался на всю жизнь», — рассказала телеведущая о личном правиле, связанном с едой.

Ранее Малышева сделала замечание повару ее передачи из-за хачапури. По мнению ведущей, тот добавил продукты в блюдо в меньшем количестве, чем было нужно.

