Малышева сделала замечание повару из ее передачи из-за хачапури

Врач Малышева сделала замечание повару в «Жить здорово!» из-за готовки хачапури

Врач и телеведущая Елена Малышева сделала замечание сотруднику программы «Жить здорово!» во время съемок. Выпуск с инцидентом доступен на сайте телеканала.

В программе Малышева и повар проекта Алексей Ковба готовили хачапури на сковородке. Ведущая заявила, что он добавляет ингредиенты в меньшем количестве, чем, по ее мнению, нужно для приготовления блюда.

« У нас идет спор между профессиональным поваром и женщиной-матерью, которая готовит дома сама. (...) Женщина-мать говорит повару: "Леша, не жалей продукты! (...) Они (повара — прим. «Ленты.ру») кладут мало. Платим мы им много», — посетовала врач.

Ранее Малышева замахнулась на Ковбу и пригрозила ему дракой. Ее не устроило количество перца чили, которое повар добавил в соус ткемали.