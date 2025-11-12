Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:45, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Малышева высмеяла болеющих мужчин

Врач Малышева высмеяла мужчин, которые драматизируют болезни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RollingCamera / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева высмеяла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале мужчин, которые драматизируют болезни. Выпуск передачи с рассуждениями специалиста доступен на сайте телеканала.

Гость передачи рассказал, что перенес инфекционный мононуклеоз — вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, сильной болью в горле и гнойным налетом на нем. На вопрос ведущих о том, сколько он восстанавливался после болезни, мужчина ответил, что ему потребовался для этого год.

Малышева не поверила гостю передачи. «Это вот начинается мужская впечатлительность. Ну какой там год, господи? Все прошло, скорее всего, через неделю. А дальше год он жил воспоминаниями о страданиях», — поиронизировала телеведущая.

Она также рассказала, как один ее знакомый жаловался на тяжело перенесенный ковид, а на уточняющие вопросы отвечал, что у него была слабость и температура до 37℃. «Есть такая мужская черта: они иногда чуть-чуть заболели — и уже смерть пришла к ним сразу», — заключила врач.

Ранее Малышева рассказала о личном запрете. Она призналась, что не ест сырое мясо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о потере взвода ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости