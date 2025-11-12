Малышева высмеяла болеющих мужчин

Врач Малышева высмеяла мужчин, которые драматизируют болезни

Врач и телеведущая Елена Малышева высмеяла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале мужчин, которые драматизируют болезни. Выпуск передачи с рассуждениями специалиста доступен на сайте телеканала.

Гость передачи рассказал, что перенес инфекционный мононуклеоз — вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, сильной болью в горле и гнойным налетом на нем. На вопрос ведущих о том, сколько он восстанавливался после болезни, мужчина ответил, что ему потребовался для этого год.

Малышева не поверила гостю передачи. «Это вот начинается мужская впечатлительность. Ну какой там год, господи? Все прошло, скорее всего, через неделю. А дальше год он жил воспоминаниями о страданиях», — поиронизировала телеведущая.

Она также рассказала, как один ее знакомый жаловался на тяжело перенесенный ковид, а на уточняющие вопросы отвечал, что у него была слабость и температура до 37℃. «Есть такая мужская черта: они иногда чуть-чуть заболели — и уже смерть пришла к ним сразу», — заключила врач.

