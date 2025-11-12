Мир
14:37, 12 ноября 2025Мир

МИД России прокомментировал взрыв в Индии

Захарова: Россия выражает соболезнования из-за взрыва автомобиля в Дели
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия выражает соболезнования жителям Индии из-за взрыва автомобиля в Дели, унесшего жизни нескольких человек. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«С крайней тревогой восприняли сообщения о произошедшем в ночь на 10 ноября в историческом районе Красного форта в Нью-Дели взрыве автомобиля», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия осуждает терроризм и искренне соболезнует семьям тех, кто не выжил в результате инцидента. Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Нью-Дели у выхода из станции метро «Красный Форт» взорвался автомобиль, пострадали 24 человека. Исполнителем оказался террорист-смертник.

