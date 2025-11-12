Москвичи пожаловались на спрятавшийся за домом дорожный знак

На юго-востоке Москвы дорожный знак установили впритык к дому

На юго-востоке Москвы дорожный знак фактически «спрятался» за домом из-за неадекватного расположения. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Марьино. На снимках, сделанных одним из местных жителей, можно наблюдать, что знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», закрепленные на столбе, установили впритык к дому, примерно в метре от стены, которая загораживает обзор водителям, и развернули в сторону здания. В связи с этим автомобилисты, проезжающие по дороге, не могут отличить, какие перед ними знаки, так как не смогут увидеть их с лицевой стороны.

«Ведь и не скажешь, что не предупреждали, когда будут эвакуировать. И да, на другой стороне точно такой же, у самого дома», — прокомментировал ситуацию автор публикации.

Ранее на севере столицы сфотографировали пешеходный переход, ведущий в никуда.