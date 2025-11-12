Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:49, 12 ноября 2025Экономика

Москвичи пожаловались на спрятавшийся за домом дорожный знак

На юго-востоке Москвы дорожный знак установили впритык к дому
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На юго-востоке Москвы дорожный знак фактически «спрятался» за домом из-за неадекватного расположения. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Марьино. На снимках, сделанных одним из местных жителей, можно наблюдать, что знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», закрепленные на столбе, установили впритык к дому, примерно в метре от стены, которая загораживает обзор водителям, и развернули в сторону здания. В связи с этим автомобилисты, проезжающие по дороге, не могут отличить, какие перед ними знаки, так как не смогут увидеть их с лицевой стороны.

«Ведь и не скажешь, что не предупреждали, когда будут эвакуировать. И да, на другой стороне точно такой же, у самого дома», — прокомментировал ситуацию автор публикации.

Ранее на севере столицы сфотографировали пешеходный переход, ведущий в никуда.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье ребенок подорвался на заминированных деньгах

    Стал известен способ восстановить нервную систему без таблеток

    Украинец ранил двух сотрудников ТЦК

    Временные ограничения ввели еще в двух аэропортах России

    Военкоры назвали цели ударов по Славянску и Краматорску

    41-летняя учительница четырежды изнасиловала 15-летнего школьника

    Женщина решила поэкспериментировать в постели и вызвала у мужа отвращение

    Песков рассказал о своей реакции на приветствие Токаева Трампу

    Раскрыты детали замаскированной под деньги бомбы в подмосковном Красногорске

    На Украине заявили о применении ВС России новой тактики ударов по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости