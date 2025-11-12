Бывший СССР
На Украине на фоне коррупционного скандала отстранили от обязанностей министра

Премьер Украины Свириденко: Министра Галущенко отстранили от обязанностей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министра юстиции Украины Германа Галущенко отстранили от обязанностей на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр республики Юлия Свириденко.

«Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции», — написала она.

Политик добавила, что исполнять обязанности главы Минюста Украины будет заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Людмила Сугак.

Сам Галущенко поддержал свое отстранение в Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Он назвал такой шаг цивилизованным, а также подчеркнул, что не держится за должность.

