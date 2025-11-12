НАБУ нанесли удар по Зеленскому с целью лишить его власти

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) нанесло удар по президенту страны Владимиру Зеленскому, обвинив министра юстиции Германа Галущенко в коррупции. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Авторы статьи подчеркнули, что Зеленский только усугубил свое положение, отстранив Галущенко. Они сообщают, что многие не поверят в то, что президент не знал о казнокрадстве среди своих ближайших соратников. К тому же, по мнению издания, целью НАБУ является удар по власти Зеленского, после которого тот потеряет контроль над парламентом и правительством. Возможно, это приведет к отстранению его от президентской должности.

Журналисты заключили, что если Зеленский сейчас «сдаст» Галущенко, то следующий удар НАБУ нанесут по секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову, главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Остановить подобное развитие событий может лишь ответный удар по НАБУ, заключило издание.

Ранее Галущенко отстранили от обязанностей министра юстиции. Исполнять его обязанности будет заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Людмила Сугак.