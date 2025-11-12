На Украине захотели заблокировать Telegram-каналы из-за коррупционного скандала

Офис Зеленского захотел блокировать Telegram-каналы после скандала с Миндичем

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы после коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Ситуативная стратегия офиса: (...) заблокировать телеграм-каналы, чтобы они не упоминали о "пленках Миндича"», — написал он.

10 ноября НАБУ обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Гринчук и Галущенко также фигурируют в деле.

12 ноября украинский лидер заявил, что министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник, отстраненный от должности министр юстиции Украины Герман Галущенко должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах.

