Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:39, 12 ноября 2025Бывший СССР

На Украине захотели заблокировать Telegram-каналы из-за коррупционного скандала

Офис Зеленского захотел блокировать Telegram-каналы после скандала с Миндичем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы после коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Ситуативная стратегия офиса: (...) заблокировать телеграм-каналы, чтобы они не упоминали о "пленках Миндича"», — написал он.

10 ноября НАБУ обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Гринчук и Галущенко также фигурируют в деле.

12 ноября украинский лидер заявил, что министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник, отстраненный от должности министр юстиции Украины Герман Галущенко должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Туристку отказались сажать в самолет из-за тяжелых травм после аварии

    Экс-вагнеровец заявил о вызывающих злость паразитах в российском тылу

    В России заметили первого в мире леопарда-суриката

    На Украине произошла авария на урановой шахте

    Игорь Крутой рассказал о своем первом жилье в Москве

    В Госдуме оценили переход украинской спортсменки под флаг России

    Россиянка развела карпов назло коммунальщикам

    Экс-замгубернатора российского региона отказался признавать вину

    В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости