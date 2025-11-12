На Западе заявили о возвращении Украины в орбиту России

Политолог Крайнер: Украине придется вернуться в орбиту России

После краха в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Украине придется вернуться в орбиту России. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в интервью Гленну Дисену, запись опубликована на его YouTube-канале.

По его словам, на Западе осознали невозможность победить Россию на поле боя. Из-за этого проект Украина потерпит крах, подчеркнул эксперт.

«И потом, я думаю, что касается Украины — это может означать близкий конец конфликта. Так что, в каком-то смысле, это хорошие новости для украинцев. Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России», — подчеркнул Крайнер.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье для издания Steigan заявил о том, что Запад уже потерпел поражение на Украине и добивается, чтобы Россия взяла под контроль стратегически важные украинские территории.