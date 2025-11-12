Мир
Названа дата предстоящего зарубежного визита Путина

Путин посетит Индию 5 декабря для участия в Российско-индийском форуме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росконгресса.

Сообщается, что одной из целей визита Путина станет участие в Российско-индийском форуме, в рамках которого состоится серия панельных дискуссий, посвященных различным направлениям сотрудничества двух стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в настоящее время ведет активную подготовку декабрьского визита Путина в Индию. При этом он подчеркнул, что Москва своевременно объявит обо всех достигнутых договоренностях и деталях предстоящего саммита.

В сентябре премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в стране с нетерпением ждут визита Путина. «Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года», — сказал он, обращаясь к президенту России.

