Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 10 ноября 2025Мир

В Кремле раскрыли ожидания от одной зарубежной поездки Путина

Песков: Надеемся, что визит Путина в Индию будет содержательный
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Кремль в настоящее время ведет активную подготовку декабрьского визита президента России Владимира Путина в Индию и надеется, что он будет содержательным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Москва своевременно объявит обо всех достигнутых договоренностях и деталях предстоящего саммита.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что программа визита будет насыщенной. По его словам, поездка Путина станет центральным событием в череде мероприятий президента в 2025 году.

В сентябре премьер-министр Нарендра Моди заявлял, что в Индии с нетерпением ждут визита Путина. «Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года» — сказал индийский политик, обращаясь к российскому лидеру.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости