Названы способы отправки в Россию пострадавших в ДТП в Египте туристов

Генконсульство: Пострадавшие в Египте туристы вернутся домой регулярными рейсами

Все пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и грузовиком в Египте туристы, кроме погибшего, будут отправляться в Россию регулярными рейсами и туристическими компаниями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Генконсульство России в Хургаде.

«Кто-то закончит свой отдых, кто-то прервет и раньше поедет», — добавили в Генконсульстве.

Ранее Генконсульство РФ сообщило о том, было госпитализировано 14 россиян, все находятся в состоянии средней степени тяжести. Один российский турист в результате ДТП погиб. Еще 12 человек при помощи туристического трансфера вернулись в свои отели.