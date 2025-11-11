Генконсульство России в Хургаде рассказало о пострадавших в ДТП россиянах

Генконсульство РФ в Хургаде: В больницах остаются 14 россиян после ДТП в Египте

Генконсульство России в Хургаде в своем официальном Telegram-канале опубликовало обновленную информацию о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на маршруте Хургада — Каир россиянах, 14 из них по-прежнему остаются в больницах.

Один человек госпитализирован в Каире, двое — в городе Рас-Гареб, одиннадцать — в Хургаде, все находятся в состоянии средней степени тяжести. Один российский турист в результате ДТП погиб.

Еще 12 человек возвращаются в свои отели.

О трагедии с туристическим автобусом в Египте стало известно 11 ноября. Он столкнулся с грузовиком, в результате происшествия также погиб водитель автобуса.

Ранее полиция Подмосковья опубликовала видео с наездом багги на пешеходов. В результате аварии пострадали два человека.

