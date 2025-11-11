Силовые структуры
22:34, 11 ноября 2025Силовые структуры

Момент жесткого ДТП с багги в Подмосковье попал на видео

Полиция Подмосковья опубликовала кадры жесткого наезда багги на пешеходов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

ГУ МВД России по Московской области / Telegram

Полиция Подмосковья в своем официальном Telegram-канале опубликовала видео с моментом дорожно-транспортного происшествия в поселке Тучково Рузского муниципального округа.

На кадрах видно, как водитель четырехколесного транспортного средства на привокзальной площади не справился с управлением и влетел в людей на тротуаре. Некоторые пешеходы успели отскочить в сторону, но есть и пострадавшие.

По информации полиции, в результате ДТП пострадали два человека — женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения, они госпитализированы. За рулем багги находился 13-летний подросток, не имеющий права управления транспортным средством.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео с одним из пострадавших от волны из грязи и арматуры при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Подмосковье.

