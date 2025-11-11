Россия
15:22, 11 ноября 2025Россия

Появилось видео с пострадавшим от волны грязи и арматуры при сносе комплекса в Подмосковье

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с одним из пострадавших от волны из грязи и арматуры при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Снятое мужчиной видео опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах из автомобиля скорой помощи, а также сделанных россиянином дома, видно, что он повредил ноги. Мужчина также запечатлел первые минуты после инцидента, показав усыпанные грязью побитые машины. «Я прямо под взрыв попал», — комментирует он.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил о трех пострадавших из-за разлетевшихся при сносе комплекса обломков. Двоим из них оказали медпомощь на месте. Еще одного человека доставили в травматологический пункт. Кроме того, оказались повреждены более 140 автомобилей.

В сети также появился ролик с моментом обрушения башни спортивного объекта. На записи видно, как часть строения падает вниз, и в разные стороны разлетается земля вперемешку с фрагментами строения.

