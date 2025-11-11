Назван масштаб повреждений имущества жителей Подмосковья при обрушении спорткомплекса

ТАСС: При обрушении части комплекса «Снежком» повреждены более 140 автомобилей

При обрушении части спорткомплекса «Снежком» в Красногорске повреждены более 140 автомобилей. Масштаб повреждений имущества жителей Подмосковья назвал собеседник ТАСС в экстренных службах.

По данным агентства, оценка последствий инцидента во время сноса части горнолыжного комплекса продолжается.

Незапланированное обрушение части комплекса произошло сегодня, 11 ноября. При падении обломков строения травмы получили как минимум три человека. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Еще одного человека доставили в травмпункт.

Видео с обрушением башни появилось в сети.