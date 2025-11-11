Россия
15:00, 11 ноября 2025

Назван масштаб повреждений имущества жителей Подмосковья при обрушении спорткомплекса

ТАСС: При обрушении части комплекса «Снежком» повреждены более 140 автомобилей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

При обрушении части спорткомплекса «Снежком» в Красногорске повреждены более 140 автомобилей. Масштаб повреждений имущества жителей Подмосковья назвал собеседник ТАСС в экстренных службах.

По данным агентства, оценка последствий инцидента во время сноса части горнолыжного комплекса продолжается.

Незапланированное обрушение части комплекса произошло сегодня, 11 ноября. При падении обломков строения травмы получили как минимум три человека. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Еще одного человека доставили в травмпункт.

Видео с обрушением башни появилось в сети.

