12:42, 11 ноября 2025

Десятки автомобилей повредились после сноса комплекса в Подмосковье и попали на видео

В Красногорске при сносе «Снежкома» повредились автомобили и разбились окна
Полина Луханина

В подмосковном Красногорске обломки сносимого горнолыжного комплекса «Снежком» выбили окна в домах и повредили автомобили. Видео с обрушением башни опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, что часть башни отваливается и падает на землю. Куски бетона разлетаются по асфальту. Рабочие скидывали блоки сверху на землю тросом. Также опубликовано видео поврежденных автомобилей: они залиты грязью и у них выбиты стекла. Сообщается, что пострадали десятки автомобилей. По словам прохожих, одна часть конструкции чуть не задела женщину с коляской.

Территорию на месте произошедшего в настоящее время оцепила полиция.

Ранее из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком» около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света. Во время проведения работ оборвался кабель.

