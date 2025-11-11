Власти сообщили о пострадавших при сносе горнолыжного комплекса в Подмосковье

Минздрав Подмосковья: Три человека пострадали при сносе комплекса «Снежком»

Три человека пострадали при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram.

По данным властей, двоим пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Еще одного человека доставили в травматологический пункт. Подробности о полученных ими травмах не приводятся.

Ранее стало известно, что обломками сносимого комплекса оказались повреждены десятки машин и жилые дома. Обрушение башни спортивного объекта сняли на видео. На кадрах видно, как часть строения падает вниз, и в разные стороны разлетается земля вперемешку с фрагментами строения.

В сентябре из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком» без света остались примерно 10 тысяч жителей Красногорска. Во время проведения работ оборвался кабель.