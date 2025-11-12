Силовые структуры
13:52, 12 ноября 2025

Недостроенная ливневка обошлась бюджету российского региона в 400 миллионов рублей

Возведение ливневки нанесло бюджету Воронежа ущерб в размере 400 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: serato / Shutterstock / Fotodom

Возведение сетей ливневой канализации нанесло бюджету Воронежа ущерб в размере 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Сотрудники ведомства вместе с коллегами из УФСБ по области проверили соблюдение законодательства при исполнении муниципального контракта и выявили серьезные нарушения. Заказчик выплачивал дополнительные авансы подрядчику без разрешения на строительство ливневки в центре города. Из-за незаконных изменений условий контракта объект не был достроен в срок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее в Башкирии суд вынес приговор по делу о миллионных хищениях в Ишимбайском колледже.

.
