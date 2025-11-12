В Банке России опровергли начало в стране рецессии

Советник главы ЦБ Тремасов заявил об отсутствии технической рецессии в 2025 году

Заявления о начавшейся в экономике России рецессии не соответствуют официальной статистике, на которую опирается Центробанк. Об этом в видеоблоге «Что почем?» рассказал советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Он напомнил, что после десяти кварталов роста национальная экономика притормозила только в первом квартале 2025 года, после чего вновь началось повышение.

«Формально никакой технической рецессии в российской экономике в этом году не было», — подчеркнул экономист, подтвердив слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Во время выступления в Госдуме 30 октября она напомнила, что рецессии сопутствуют такие факторы, как рост безработицы и снижение реальных зарплат, а ни того, ни другого статистика в стране не фиксирует.

В начале сентября аналитик финансового рынка Андрей Бархота указывал, что в некоторых отраслях российской экономики уже наблюдаются признаки глубокой рецессии. По его мнению, единственным способом избежать распространения проблем на другие отрасли является резкое снижение ключевой ставки, но Центробанк с того момента опустил ее только до 16,5 процента.

Накануне Минфин сообщил о росте дефицита федерального бюджета по итогам октября на 400 миллиардов рублей, так что с начала года он достиг 4,2 триллиона. Одной из причин неожиданного для аналитиков результата стало падение ненефтегазовых доходов в последний месяц на четыре процента.