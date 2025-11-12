Силовые структуры
13:54, 12 ноября 2025

Пассажирка с мачете приказала таксисту ехать на кладбище и попала на видео

В Самарской области пассажирка пригрозила таксисту мачете из-за музыки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Самарской области пассажирка пригрозила таксисту мачете и убедила его переключить песню в машине. Об этом сообщает РЕН ТВ, показав видео.

На кадрах с видеорегистратора на заднем сиденье автомобиля видна женщина. Она говорит водителю, что ей не нравится музыка, и просит включить шансон. Затем она неожиданно достает мачете и повторяет просьбу. Таксист пугается и соглашается сменить репертуар, поездка продолжается. Через несколько минут женщина говорит, что они едут на кладбище.

Ранее стало известно, что в Назрани задержали двоих мужчин, ограбивших таксиста.

