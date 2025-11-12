Россия
Песков рассказал о своей реакции на приветствие Токаева Трампу

Екатерина Щербакова
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что видел приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время поездки в Вашингтон. И не видит в нем «ничего странного», пишет «КоммерсантЪ».

На комментарий журналиста о том, что приветствие выглядело «как-то уж очень искренне», Песков возразил, отметив, что многие именно так и начинают говорить в Белом доме.

«Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить», — добавил пресс-секретарь президента России.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву 11 ноября, с двухдневным госвизитом. Его борт сопровождали истребители Су-35 Минобороны России. После официального диалога с Владимиром Путиным, они продолжили беседу за неформальным ужином.

