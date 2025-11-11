Путин и Токаев продолжили диалог на неформальном ужине

Путин и Токаев продолжили диалог в Кремле за неформальным ужином

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев продолжили диалог в Кремле за неформальным ужином. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

11 ноября Токаев прилетел в Россию с двухдневным госвизитом. Его борт сопровождали истребители Су-35 Минобороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что сопровождение самолета Токаева истребителями не связано с безопасностью. «Это почетный караул, это связано с госвизитом», — объяснил официальный представитель Кремля.

В Кремле казахстанского лидера встретил Владимир Путин. Он пригласил Токаева на «чаек, кофеек».