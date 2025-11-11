В Кремле объяснили отправление истребителей к самолету Токаева

Песков: Российские истребители сопровождали самолет Токаева как почетный караул

Российские истребители сопровождали самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве почетного караула. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом», — объяснил официальный представитель Кремля.

По его словам, сопровождение борта иностранного лидера, прибывающего с официальным визитом, является обычной практикой.

11 октября Токаев прилетел в Россию с двухдневным госвизитом. Его борт сопровождали истребители Су-35 Минобороны России.

В Кремле казахстанского лидера встретил Владимир Путин. Он пригласил Токаева на «чаек, кофеек».