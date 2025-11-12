Забота о себе
07:01, 12 ноября 2025Забота о себе

Потерявший чувствительность пениса мужчина рассказал о полной боли жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Марк Битти в возрасте 14 лет внезапно потерял чувствительность пениса. О том, как изменилась его жизнь после этого, он рассказал в беседе с изданием Metro.

Диагноз 32-летнему Битти, который последние 18 лет ничего не ощущает в области гениталий, так и не поставили. Сам он считает, что у него защемление полового нерва — заболевание, основным симптомом которого является острая, стреляющая или покалывающая боль, онемение или ощущение распирания в области пениса, мошонки, ягодиц, промежности или таза. По словам мужчины, он не чувствует позывов к мочеиспусканию, пока они не становятся критически сильными, и мучается от постепенно усиливающейся боли в тазу и ногах, мешающей ему долго ходить, а иногда и вставать с постели.

Британец пожаловался, что из-за этой ситуации пострадало и его психическое здоровье — он отказался от хобби и увлечений и не может нормально заниматься сексом из-за слабой эрекции. «Я не хочу быть бременем для партнерши. Иногда я мог достигать эрекции после активной мануальной стимуляции, но она всегда быстро проходила», — посетовал он.

Дружеские отношения тоже даются Битти с трудом. «По большей части, я просто держал свою проблему в секрете и старался справляться с ней в одиночку. Попытки сохранять мужественное выражение лица в социальных ситуациях через некоторое время приводят к истощению», — признался он. Сейчас мужчина нашел двух хирургов, готовых попытаться решить его проблему со здоровьем.

Ранее онколог Густаво Кардозу Гимарайнш заявил, что правильная интимная гигиена снижает риск развития рака пениса. Мыть половой член надо один раз в день, а также дополнительно после каждого полового акта и мастурбации, дал совет врач.

