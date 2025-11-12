Ценности
16:54, 12 ноября 2025Ценности

Пристрастие к одному напитку связали с облысением

New York Post: Пристрастие к матче связали с выпадением волос
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Freepik

Пристрастие девушек к популярной матче связали с облысением. Подробности публикует New York Post.

В соцсетях завирусились видео, в которых блогерши жалуются на внезапное выпадение волос. По словам многих женщин, проблемы с волосами у них начались после частого потребления одного напитка — матчи.

Диетолог Стефани Шифф заявила, что матча действительно может влиять на состояние волос, хоть и не напрямую. «Возможно дело не в самом чае, а в танинах, содержащихся в нем», — пояснила она и добавила, что вещество может затруднять усвоение железа в организме, нехватка которого часто приводит к выпадению волос.

Кроме того, причиной может стать и кофеин, который содержится в матче. «Чрезмерное потребление кофеина может повысить уровень гормонов стресса, что у некоторых людей может спровоцировать частичное облысение», — подытожила врач Эми Шапиро.

В августе трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос.

