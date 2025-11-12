Призывы к террору против власти закончились для россиянина в колонии

В Иркутской области россиянину дали 6,6 лет колонии за оправдание терроризма

В Иркутской области россиянину Сергею Правдеюку дали 6,6 лет колонии по уголовному делу о публичном оправдание терроризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд

Как установил суд, осужденный был противников специальной военной операции (СВО) и потому регулярно публиковал в интернет-сообществах комментарии в которых призывал к насилию и террору в отношении органов власти.

Помимо срока в колонии суд на четыре лишил Правдеюка права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в сети «Интернет».