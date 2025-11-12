Из жизни
15:19, 12 ноября 2025

Раскрыта 700-летняя загадка о судьбе молодого аристократа

В Венгрии раскрыли убийство герцога 700-летней давности
Антонина Черташ

Изображение: Eötvös Loránd University

Международная группа исследователей завершила многолетнее расследование жестокого преступления, совершенного в XIII веке против венгерского герцога. Об этом сообщает журнал Forensic Science International: Genetics.

Венгерские археологи применили современные генетические и судебно-медицинские методы, чтобы раскрыть загадку личности и судьбы мужчины, чьи останки со следами колотых ран были обнаружены на территории доминиканского монастыря на острове Маргит. Они установили, что кости принадлежат герцогу Мачво Беле. Молодой аристократ, павший 700 лет назад (1272 год) от 26 смертельных ран, был идентифицирован благодаря анализу ДНК, подтвердившему его принадлежность к династиям Арпадов и Рюриковичей.

Судебно-медицинская реконструкция показала, что с герцогом расправилась группа из трех человек в ходе спланированной атаки. Нападавшие использовали саблю и длинный меч. Исследователи отметили особую жестокость преступников, продолживших наносить удары по лицу жертвы уже после того, как Беле упал на землю.

Это, по мнению экспертов, говорит об эмоциональной вовлеченности убийц. Исторические хроники XIII века приписывают организацию нападения бану Хенрику Кесеги из рода Хедер, чьи родственники могли таким образом устранить политического соперника.

Ранее сообщалось, что в Австрии во время ремонта футбольного поля обнаружили братскую могилу. В ней оказались останки римских солдат, которые пали в битве в I веке нашей эры.

