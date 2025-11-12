Мир
Раскрыта позиция США по Крыму и новым территориям России

Глава департамента МИД Полищук: США не сомневаются в принадлежности Крыма к РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Соединенные Штаты на саммите в Анкоридже не ставили под сомнение принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии к России. Об этом ТАСС сообщил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

«Мы ожидаем от американцев подтверждения приверженности аляскинским договоренностям. Хочу подчеркнуть, что при их компромиссном характере никто не ставит под сомнение российскую принадлежность [этих территорий]», — сказал дипломат.

Жители Донбасса, Новороссии и Крыма проголосовали за вхождение в состав России на честных выборах, отметил Полищук.

«Их выбор — это императив для всех», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в российско-американских переговорах Москва не отказывается от таких принципиальных моментов, как территориальная целостность России. Министр подчеркнул, что принадлежность новых территорий обсуждению не подлежит.

