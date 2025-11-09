Лавров: Видимо США не сумели добиться от Зеленского согласия на достижение мира

Судя по всему у США возникли проблемы с попытками убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток помешать достижению мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, американцы пообещали, что смогут добиться от Зеленского соответствующих шагов. Однако, по всей видимости, они столкнулись с трудностями в этом вопросе. Кроме того, Лавров заявил, что Европейский союз и Великобритания пытаются отговорить США от курса на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса и стараются сделать Вашингтон частью «партии войны». Иными словами, полностью включиться в усилия по оказанию давления на Москву.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Лавров российский власти не отказываются от таких принципиальных моментов как территориальная целостность России, а также выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Эти пункты не подлежат обсуждению.

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — уточнил Лавров.

Ранее министр назвал условия завершения конфликта на Украине. По его словам, такое невозможно без устранения первопричин конфликта и учета интересов Москвы.