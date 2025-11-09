Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:20, 9 ноября 2025Бывший СССР

Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

Лавров: Видимо США не сумели добиться от Зеленского согласия на достижение мира
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Судя по всему у США возникли проблемы с попытками убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток помешать достижению мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, американцы пообещали, что смогут добиться от Зеленского соответствующих шагов. Однако, по всей видимости, они столкнулись с трудностями в этом вопросе. Кроме того, Лавров заявил, что Европейский союз и Великобритания пытаются отговорить США от курса на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса и стараются сделать Вашингтон частью «партии войны». Иными словами, полностью включиться в усилия по оказанию давления на Москву.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Лавров российский власти не отказываются от таких принципиальных моментов как территориальная целостность России, а также выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Эти пункты не подлежат обсуждению.

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — уточнил Лавров.

Ранее министр назвал условия завершения конфликта на Украине. По его словам, такое невозможно без устранения первопричин конфликта и учета интересов Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    В России назвали цель ударов по энергетике Украины

    В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

    Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

    Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

    Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

    Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

    Генерал и адмирал США поиграли с сирийским президентом

    Лавров объяснил действия европейцев инстинктами пиратов

    Налоговики заинтересовались одной категорией москвичей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости