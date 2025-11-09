Лавров: Окончание конфликта на Украине невозможно без устранения его причин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине. На эту тему он высказался в интервью РИА Новости.

По словам главы российского МИД, окончание боевых действий невозможно без устранения первопричин конфликта и учета интересов Москвы.

При этом дипломат подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя для российской стороны закрыт. Он напомнил, что местные жители еще в 2014 году реализовали свое право на самоопределение и решили воссоединиться с Россией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что результаты работы по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в первую очередь будут зависеть от того, насколько Киев прислушается к договоренностям, заключенным в Анкоридже. «Если саботаж этих договоренностей прекратится, то вероятность завершения конфликта к Новому году очень большая», — добавил он.