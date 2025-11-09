Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 9 ноября 2025Мир

В России назвали условия завершения конфликта на Украине

Лавров: Окончание конфликта на Украине невозможно без устранения его причин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине. На эту тему он высказался в интервью РИА Новости.

По словам главы российского МИД, окончание боевых действий невозможно без устранения первопричин конфликта и учета интересов Москвы.

При этом дипломат подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя для российской стороны закрыт. Он напомнил, что местные жители еще в 2014 году реализовали свое право на самоопределение и решили воссоединиться с Россией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что результаты работы по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в первую очередь будут зависеть от того, насколько Киев прислушается к договоренностям, заключенным в Анкоридже. «Если саботаж этих договоренностей прекратится, то вероятность завершения конфликта к Новому году очень большая», — добавил он.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    Нарколог раскрыл связанное с алкоголем простое правило

    В России назвали цель ударов по энергетике Украины

    В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

    Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

    Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

    Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

    Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

    Генерал и адмирал США поиграли с сирийским президентом

    Налоговики заинтересовались одной категорией москвичей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости