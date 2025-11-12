Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 12 ноября 2025Мир

Раскрыта реакция Европы на попытки Британии открыть тайный канал связи с Путиным

FT: В Европе обеспокоены попытками советника Стармера наладить канал связи с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джонатан Пауэлл

Джонатан Пауэлл. Фото: Leon Neal / Getty Images

В Европе были обеспокоены попытками советника премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла наладить тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Некоторые союзники выразили обеспокоенность по поводу контактов Пауэлла "до того, как на Россию будет оказано усиленное давление" посредством санкций и других мер», — пишет издание, ссылаясь на слова неназванного европейского чиновника.

По его словам, в Европе также существовали опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может быть раздражена попыткой Пауэлла открыть отдельный канал связи за рамками усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее FT сообщила о попытках британских властей создать тайный канал связи с Москвой. По данным газеты, желание Лондона было продиктовано опасениями, что администрация Трампа может ущемить интересы Британии в украинском вопросе.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не пустая весть. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией

    Россияне разлюбили обтягивающие грудь футболки

    Названы характеристики взорвавшей в руках у российского школьника замаскированной бомбы

    Мальчик поднял сверток денег на улице в Подмосковье и лишился пальцев

    В одной стране произошло мощное землетрясение

    Россияне признались в сохранении советских привычек в путешествиях

    Трамп обиделся на собственную партию

    Россиянин получил 8,5 года колонии за поврежденные автомобили

    Венесуэла объявила массовую мобилизацию в ответ на переброску войск США

    Состояние живущего в России отца главкома ВСУ Сырского изменилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости