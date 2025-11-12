Раскрыта реакция Европы на попытки Британии открыть тайный канал связи с Путиным

FT: В Европе обеспокоены попытками советника Стармера наладить канал связи с РФ

В Европе были обеспокоены попытками советника премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла наладить тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Некоторые союзники выразили обеспокоенность по поводу контактов Пауэлла "до того, как на Россию будет оказано усиленное давление" посредством санкций и других мер», — пишет издание, ссылаясь на слова неназванного европейского чиновника.

По его словам, в Европе также существовали опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может быть раздражена попыткой Пауэлла открыть отдельный канал связи за рамками усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее FT сообщила о попытках британских властей создать тайный канал связи с Москвой. По данным газеты, желание Лондона было продиктовано опасениями, что администрация Трампа может ущемить интересы Британии в украинском вопросе.